Definitief groen licht voor nieuwe parochiezaal in Kanegem

In het huidige gebouw komen ruimtes voor de jeugdlokalen, terwijl er achter in de tuin een nieuwe polyvalente zaal opgetrokken zal worden. Alles samen gaat het om een project van 2,8 miljoen euro. Het ontwerp en het bestek dat donderdag op tafel lag ligt in de lijn van de plannen die in februari 2021 al een eerste keer werden voorgesteld. Sinds die eerste voorstelling werd een brede inspraakronde gehouden bij de toekomstige gebruikers en de adviesraden, al werden er geen fundamentele wijzigingen meer doorgevoerd. Wel nieuw is dat het project in één keer gebouwd zal worden, in de plaats van in twee verschillende fases. Volgens de stad is dat financieel voordeliger. Geen overbodige luxe in het licht van de gestegen prijzen van bouwmaterialen. Dat betekent wel dat er tijdens de werken, die naar schatting 455 dagen zullen duren, meer alternatieve locaties gezocht zullen moeten worden voor activiteiten.

Volledig scherm De jeugdverenigingen van Kanegem krijgen een plekje in het gebouw © RAAMWERK

Bedenkingen

Alle oppositiepartijen keurden het project mee goed, al hadden Birger De Coninck (Vooruit) en Joris Tack (N-VA/Open Vld) enkele bedenkingen. “De verenigingen zijn in het algemeen tevreden over dit project, maar toch zijn er enkele gemiste kansen”, aldus De Coninck. “Zo is de locatie van de keuken niet ideaal, terwijl ook de doorgang naast het gebouw beter behouden was gebleven.” Tack merkte dan weer op dat de zaal gerust een klein beetje groter had mogen zijn.

“Het volume van de infrastructuur ligt in de lijn van hetgeen ook in de andere deelgemeenten voorhanden is”, reageerde burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V). “In vergelijking zal de zaal van Kanegem zelfs ruim zijn. Wat de andere opmerkingen betreft, de architect heeft binnen bepaalde parameters keuzes moeten maken. En in dit geval is the sky not the limit. Laat ons liever tevreden zijn dat dit project positief onthaald werd en wordt in Kanegem.”

