De Torenvalk krijgt er in één klap 14 hectare natuurgebied bij dankzij duo met hart voor natuur

Het verhaal van het Walbos start in 2008. Toen kregen Kanegemnaars Dirk Goethals en Bruno Beirnaert de kans om de boerderij en de landerijen van hun buurman te kopen. “Ons plan was om de gronden te vergroenen en er een mooi stuk agrarische natuur van te maken", vertelt Dirk. “Samen met Erik De Waele, een bevriende landschapsarchitect, begonnen we met groen aanplanten. Op drie jaar tijd zorgden we voor 30.000 vierkante meter houtkanten, hagen en heggen en gingen er 150 bomen de grond in.”

Toen het landschapsproject bezig was, kwam het duo in contact met Noël Lievrouw, erevoorzitter van De Torenvalk. “Hij was dolenthousiast”, gaat Bruno verder. “We spraken af om de biodiversiteit samen te monitoren. En die nam verrassend snel toe. Samen met Natuurpunt De Torenvalk hingen we nestkastjes en werden er vlinderwandelingen georganiseerd. Elk seizoen telden we de soorten. De laatste keer klokten we in het broedseizoen af op 35 vogelsoorten die er broedden. Na vijf jaar is het kale landschap omgetoverd in een gebied waar we trots op kunnen zijn.”