‘De Terrasse’ mag blijven staan, maar Tielt legt wel extra maatregelen voor ‘feesttent’ op na kritiek van Van Ranst

Ruiselede/Tielt Sancta Maria moet dan toch sluiten: “Schoolbe­stuur kan niet verplicht worden om te investeren”

7 mei Het doek valt dan toch over Sancta Maria. In de kleine middelbare school in Ruiselede zal op 1 september 2022 geen les meer worden gegeven. De diocesane plannings-en coördinatiecommissie (DPCC) van het katholiek onderwijs laat weten dat het schoolbestuur niet verplicht kan worden om te investeren in de verouderde gebouwen.