De Lijn wijzigt enkele routes in Tielt

Zo zal op de lijn 52 Kortrijk-Meulebeke-Ingelmunster-Tielt op zondag de laatste rit uit Kortrijk voortaan door rijden tot in Tielt in plaats van Ingelmunster. De rit op schooldagen van 16.15 uur uit Tielt Station naar Meulebeke ’t Veld St.-Antonius rijdt voortaan ook in de examenperiode. Voor de lijn 53 Kortrijk - Ooigem - Wakken - Aarsele - Tielt wijzigt de reisweg definitief in Wielsbeke. De bussen rijden via de weg rond het dorp en niet meer via het centrum. De rit die op schooldagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag rond 16.30 uur uit Tielt vertrekt richting St.-Baafs-Vijve rijdt voortaan door tot in Kortrijk. Voor de belbus 77 Tielt wordt de halte op de Markt van Tielt verplaatst naar de hoek op het Marktplein zelf, ter hoogte van Immo François. De halte Tielt Dekenij wordt voortaan ook bediend door de belbussen op deze lijn.