De Koperen Passer start nieuw werkjaar met bezoek aan Hoppestreek

“Ons voornaamste doel is het beleven van cultuur in de ruimste zin van het woord, in een vriendschappelijk kader”, legt bestuurslid Bart Vanhoutte uit. “Concreet bezoeken we samen met de leden één keer per maand nieuwe en interessante streken, plekken of organisaties. Zo bezochten we donderdag bij de eerste daguitstap van het nieuwe werkjaar de Poperingse hoppestreek, al hebben we met de clubafgevaardigden nog veel meer mooie uitstappen gepland. Onder meer de haven van Zeebrugge, de REO-veiling in Roeselare en het legermuseum in Brussel staan op de planning.”