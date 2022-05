De Bron opent winkeltje met tweedehandskledij tijdens Zero Waste Week

Nadat alle leerlingen van de school informatie kregen over de afvalproblematiek die met de productie en verkoop van kleding verbonden is, werd hen gevraagd zelf kledingstukken mee te brengen die ze niet of nauwelijks dragen. Die kledij is nu te koop in een tweedehands shop. “Sinds maandag kunnen onze leerlingen er terecht om kledij om te ruilen of een stuk te kopen voor een euro. Zo willen we op een bescheiden manier bijdragen aan de reductie van de afvalberg”, zeggen leerkrachten Isabel Hallemeersch en Charlotte Decroubele.