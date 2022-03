Danscafé Pièce Unique haalt twee biertanks van 1.000 liter in huis: “Beter bier, minder katers en interessanter voor de rug”

Michiel (25) en Laura (26), die pas sinds mei 2021 de gezichten van het populaire jongerencafé zijn, hebben door corona allesbehalve een eenvoudige start gehad, maar nu beginnen ze een nieuw hoofdstuk met de Pièce. En dat doen ze met een nieuwe brouwer. “Ik proefde vorig jaar al eens van een pils uit een biertank in ‘t oud gemeentehuis in Varsenare en zoiets wilden we in ons café graag ook. We raakten aan de praat met een vertegenwoordiger van Cristal en zo ging de bal aan het rollen. Biertanks worden vaak op grote evenementen gebruikt en zijn niet voor elk café weggelegd, maar met onze volumes bleken we gelukkig wel in aanmerking te komen.”

Quote De pils zit in een soort zak die wordt platge­drukt bij het tappen. Daardoor heb je minder koolzuur­gas, waardoor de smaak van de pils veel zachter en zuiverder is. Met vier proefden we blind van een glas uit het vat en van een glas uit de tank. Allemaal haalden we de pils uit de biertank er meteen uit. Michiel Sabbe

Concreet werden er twee tanks van elk 1.000 liter geïnstalleerd. Die zijn gevuld met pils en zijn aangesloten op de tapinstallatie. “Een biertank heeft een gunstig effect op de smaak”, gaat Michiel verder. “Een gewoon vat van 50 liter moet je samen met een CO2-fles aansluiten, maar bij een tank hoeft dat niet. De pils zit in een soort zak die wordt platgedrukt bij het tappen. Daardoor heb je minder koolzuurgas, waardoor de smaak van de pils veel zachter en zuiverder is. We hebben donderdag de test gedaan. Met vier proefden we blind van een glas uit het vat en van een glas uit de tank. Allemaal haalden we de pils uit de biertank er meteen uit. Bovendien is te veel koolzuurgas ook vaak verantwoordelijk voor hoofdpijn de dag nadien, waardoor de katers zelfs minder zijn. En aangezien de tanks eenvoudig met een slang weer gevuld worden, hoeven we niet meer te sleuren met vaten. Dat is dan weer een voordeel voor onze rug.”

Volledig scherm Laura tapt haar eerste pintjes uit de tank © Sam Vanacker

We hebben het allemaal wel al eens meegemaakt. Je staat aan de toog en hebt een paar pintjes besteld, maar net wanneer de barman die aan het tappen is, blijkt het vat helaas af te zijn. Ook dat is verleden tijd met een biertank. Enig nadeel is dat je wel wat ruimte nodig hebt voor die tanks. “Dat hebben we”, gaat Laura verder. “Ze zijn geïnstalleerd in de berging achter de toog. Je kunt ze weliswaar niet zien van in het café, maar om deze nieuwe techniek letterlijk in de kijker te zetten wordt er straks nog een dummyvat opgehangen boven de tapkranen.” En wat als iemand toch liever een pintje uit de fles drinkt? “Dat kan ook nog steeds”, verzekert ze. “Ook Somersby en Kasteelbier Rouge blijven trouwens beschikbaar van de tap, al tappen we die nog steeds uit klassieke vaten.”

Volledig scherm Michiel Sabbe achter de tap van de Pièce Unique © Sam Vanacker

Volledig scherm Laura en Michiel samen bij de nieuwe biertanks © Sam Vanacker