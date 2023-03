Dankbare Pools-Oekraïnse hulpverleners te gast in Tielt: “Honderden projecten zijn opgestart voor Oekraïne, mee dankzij de steun die we uit Tielt mochten ontvangen”

In het begin stonden de Polen aan de grens met vlees en aardappels klaar voor de vluchtelin­gen. Nu hebben we hier in Lublin Oekraïense poliklinie­ken, scholen en bibliothe­ken uitgebouwd. Van hieruit bevoorra­den we met medisch materiaal ook heel wat Oekraïnse ziekenhui­zen.”

“Mijn broers vechten aan het front”, vertelt Vira. Zelf woont ze al sinds 2014, toen het conflict om de Krim begon, in Lublin. Er wonen liefst 40.000 Oekraïense vluchtelingen, goed voor een vijfde van de bevolking. Ze zijn er meer dan welkom. “In het begin stonden de Polen aan de grens met vlees en aardappels voor de vluchtelingen. Nu hebben we hier Oekraïense poliklinieken, scholen en bibliotheken uitgebouwd. Vanuit Medimost bevoorraden we met medisch materiaal ook heel wat Oekraïnse ziekenhuizen. Honderden kleine en grote projecten zijn opgestart, mee dankzij de steun die we uit Tielt mochten ontvangen. Als de oorlog één positief gevolg heeft, dan is het wel dat het Polen en Oekraïne dichter bij elkaar gebracht heeft. We gaan dit winnen. Daar ben ik zeker van.”

Volgende rit

Marc en Filip blijven ondertussen medische hulpgoederen inzamelen. “Eergisteren nog hebben we voor de derde keer een tweedehands ambulance op de kop getikt”, vertelt Marc. “En binnenkort gaan we die terug helemaal vol laden met materiaal, waarna we die meenemen op onze volgende rit. In maart 2022 zijn we begonnen en we hadden we nooit verwacht dat we bijna een jaar later nog steeds bezig zouden zijn, maar we hebben iets moois opgebouwd en zolang we materiaal en centen vinden, kan Oekraïne op onze steun blijven rekenen. Vira en Krzysztof hebben ons trouwens beloofd dat ze ons na de oorlog eens mee willen nemen naar alle ziekenhuizen waar ons materiaal terecht is gekomen. Het schijnt dat we daar wel wat tijd nodig voor zullen hebben.”