Dag van de Arbeid staat opnieuw in teken van koers in Tielt

Ferm Astene geeft cocktail- en mocktail­work­shop

Hoe maak je de perfecte cocktail of mocktail? Dit kom je te weten tijdens een workshop van vrouwenvereniging Ferm Astene op donderdag 20 april. Je leert niet alleen heerlijke drankjes maken en proeven, maar komt ook te weten waarom de ingrediënten ervan zo belangrijk zijn voor ondernemende families in de Filipijnen. Ferm Astene zorgt voor de ingrediënten en de deelnemers gaan naar huis met een gratis receptenboekje. Deelnemen kost 12 euro en 9 euro voor Ferm-leden. De workshop vindt plaats in zaal Ter Leie in de Nieuwtstraat in Astene. Inschrijven kan via fermastene@gmail.com of 0479/28.25.16.