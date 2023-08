D-day voor nieuw mobiliteitsplan ligt vast: Tielt onthult 650 nieuwe verkeersborden op 16 september

Blijft moord op Leander (32) er één zonder motief?: psychia­ters moeten uitsluit­sel geven, maar het blijft wachten op het verslag

Tweeënhalf jaar nadat Leander Quintyn (32) op brutale wijze werd doodgestoken op straat in Tielt, is nog altijd niet duidelijk waarom. Was er geen motief of laat hoofdverdachte Jarod D. (21) het achterste van zijn tong niet zien? Daarover moet het psychiatrisch verslag meer duidelijkheid scheppen. Alleen laat dat nog steeds op zich wachten. “Mijn cliënt weet zelf niet wat hem bezield heeft”, herhaalt de advocaat van Jarod D.