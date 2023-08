D-day voor nieuw mobiliteitsplan ligt vast: onthulling van 650 nieuwe verkeersborden op 16 september

West-Vlaanderen slechtste leerling van de klas op vlak van gsm-ge­bruik achter het stuur: “25 overtredin­gen per dag vastge­steld”

De boetes voor gsm’en achter het stuur werden begin vorig jaar gevoelig verhoogd, waardoor het aantal overtredingen in België is gedaald... behalve in West-Vlaanderen. Daar stegen de cijfers met meer dan tien procent. In de kustprovincie werden elke dag 25 overtredingen vastgesteld. “Er is een mentaliteitswijziging nodig”, meent CD&V-kamerlid Franky Demon. Maar hoe is de stijging te verklaren? En is die in elke politiezone waar te nemen?