Creabeurs BisArts strijkt straks neer in Europahal

Tielt Eerste lesweek collectief onderwijs voor Oekraïense kinderen verloopt vlot: “Vluchte­lin­gen vragen zelf om Nederlands te leren”

In de gebouwen van het CLB in Tielt wordt sinds maandag 25 april elke voormiddag collectief onderwijs voorzien voor alle Oekraïense kinderen en jongeren die in Tielt naar school gaan. Het netoverschrijdend initiatief, waarbij de volledige Tieltse scholengemeenschap betrokken is, is volgens schepen Klaas Carrette (CD&V)) een succes.

28 april