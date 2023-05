Container met afval vat vuur bij aardappelbedrijf Warnez: geen gewonden

Beelden tonen ware ravage in De Bron na uit de hand gelopen 50 dagen

De viering van de vijftig dagen in De Bron is eind vorige week aardig uit de hand gelopen. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe de toiletten een waar slagveld zijn geworden, terwijl er duidelijk ook vuurwerk afgestoken werd binnen de muren van de school. De school reageert.