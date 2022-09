Claude, Ria en Dré heropenen samen de deuren Foyer De Scène: “Willen graag terug een pleisterplaats worden voor het Tieltse verenigingsleven”

TieltWitte rook in het theatercafé van cultuurcentrum Het Gildhof. Foyer De Scène heeft sinds woensdag nieuwe uitbaters. Het gaat om Claude Taelman, zijn partner Ria Lescroart en haar zoon Dré Dobbelaere. Het trio is vastberaden het café terug op de kaart te zetten in Tielt.

De drie zijn niet aan hun proefstuk toe, want begin dit jaar stonden ze er ook (eventjes) al achter de toog. Nadat de vorige concessiehouder eind vorig jaar de handdoek in de ring gooide besloot het stadsbestuur om, in afwachting van een nieuwe uitbater, verenigingen de mogelijkheid te bieden om de concessie tijdelijk op te nemen. Zo stond KKF & Co, waar ook Claude Taelman bij actief is, er drie maanden achter de toog. “Zo kreeg ik de smaak te pakken”, vertelt Claude. “Tegelijk was Dré al langer op zoek naar iets nieuws in de horeca en zo heeft hij hier in die periode ook al meegewerkt.”

Snel geschakeld

Toen de stad een concessie uitschreef, besloten Claude (54), Dré (23) en Ria (51) zich kandidaat te stellen. En vorige vrijdag kregen ze goed nieuws. Al hebben ze heel snel moeten schakelen. “Eigenlijk hadden we graag nog het zaaltje hiernaast een grondige opfrisbeurt gegeven, maar het stadsbestuur wou dat we op woensdag - de filmavond in het Gildhof - al open gingen. Het was alle zeilen bijzetten om de boel op tijd klaar te krijgen, maar het is ons gelukt. Dankzij Hilde Cannie hebben we zelfs last-minute nog enkele mooie kunstwerken aan de wanden kunnen hangen.”

Bedoeling is om regelmatig tijdelijke kunstexposities te organiseren in de Foyer, al reikt de ambitie verder. “Uiteraard gaan we ervoor zorgen dat bezoekers van het cultuurcentrum hier na een voorstelling terecht kunnen, maar we willen ook op eigen benen staan. We denken aan een optreden, een thema-avond, een tapasavondje of een aperitiefconcertje. We hebben nog heel wat andere ideetjes ook, maar die zullen we later uitwerken. Eerst stappen, dan lopen. Belangrijk is ook dat we van de Foyer heel graag terug een pleisterplaats willen worden voor het Tieltse verenigingsleven. Die zijn altijd welkom. Ook tijdens de sluitingsdagen willen we voor verenigingen die op zoek zijn naar een vergaderruimte gerust de deuren openen.”

Volledig scherm De deuren van theatercafé Foyer De Scène staan terug open © Sam Vanacker

Verschillende uren

Claude heeft een zelfstandig schoonmaakbedrijf, Ria is kapster en Dré werkt als fleet manager bij Dobbelaere. Die jobs combineren ze voortaan met het café. “Doordat we allemaal op verschillende uren werken hebben zijn we heel flexibel”, gaat Dré verder. “Ik ga hier nagenoeg steeds ‘s avonds kunnen afsluiten, maar ook op andere momenten zal er ook altijd iemand van ons drie aanwezig kunnen zijn, terwijl we ons op drukke momenten ook snel zullen kunnen aanpassen. We ontvangen iedereen met open armen.”

Theatercafé Foyer De Scène is van woensdag tot en met zondagavond open. Op maandag en dinsdag is het café dicht, al kan daar (op aanvraag van verenigingen) van afgeweken worden.

