Chris Reilhof lanceert nieuwe single

Chris is afkomstig uit Tielt en was in 1988 te zien in de Soundmixshow van Henny Huisman. In coronajaar 2021 kwam hij in contact met de Nederlands-Duitse zanger Henk Damen, wat resulteerde in de succesvolle single ‘Door Jou’. Amper een jaar later heeft Reilhof nu weer nieuw werk klaar. Het nummer ‘Zweef met mij’, dat opgenomen werd in de Bling Music Studio en ook een bijhorende videoclip heeft, is te downloaden via alle grote streamingplatforms. Chris hoopt dat de nieuwe single het succes van ‘Door Jou’ kan evenaren en in de Vlaamse hitlijsten terecht komt.