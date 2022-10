Chiro Tielt gooit na 22 jaar de handdoek in de ring: “Willen in schoonheid eindigen”

TieltDe Chiro van Tielt doet de boeken toe. Aanleiding is een aanhoudend gebrek aan opvolging binnen de leiding. Volgens hoofdleider Aaron Creupelandt (22) is de werking van de jeugdvereniging de voorbije jaren zodanig onder druk komen te staan dat verder doen niet meer haalbaar is. Al wil de Chiro van Tielt wel in schoonheid eindigen.

Chiro Elckerlyc werd in 2000 opgericht en werd meteen een succes, met in het eerste jaar zeventig leden en liefst negentien leiders. Daarmee werd een Tieltse chirotraditie die dertien jaar geleden was opgehouden nieuw leven ingeblazen. Opvallend is dat de Chiro van Tielt zich relatief snel op kwetsbare jongeren of jongeren in moeilijke thuissituaties richtte. Daarom werd het inschrijvingsgeld ook altijd bewust erg laag gehouden. Maar 22 jaar later komt dat verhaal ten einde. “Al vijf jaar is het erg moeilijk om voldoende leiding aan te trekken, terwijl ook het ledenaantal in dalende lijn zat”, zegt Aaron Creupelandt.

Volledig scherm De Chiro van Tielt kaartte in maart 2015 de gebrekkige jeugdlokalen aan tijdens de carnavalsstoet. Ze hebben wat geduld moeten hebben, maar met de ingebruikname van De Kommel is daar verandering in gekomen. © VDI

Engagement

Aaron zet zich al zestien jaar in voor de Chiro van Tielt en is de laatste vier jaar actief als hoofdleider. “Vandaag zijn we nog met zeven leiders, maar aangezien we toch met een bijzondere doelgroep werken is ervaring en engagement op langere termijn binnen de leiding erg belangrijk. En dat misten we. We tellen wel nog steeds een veertigtal leden, maar door het gebrek aan leiding hebben we de voorbije jaren verschillende groepen laten samensmelten. Zo werden de groepen wat groter werden en konden de leiders met ervaring beter ingezet worden, maar de druk op de werking bleef toenemen.”

Leden niet in de kou laten staan

Na het kamp van de zomer van 2022 stak de leiding de koppen bij elkaar met de oud-leiding om knopen door te hakken. “Het was met heel veel pijn in het hart want we hebben mooie tijden gekend, maar we konden niet anders dan de handdoek in de ring gooien”, gaat de hoofdleider verder. “In de loop van september hebben we een brief bezorgd aan alle leden waarin we het nieuws meedelen. Om onze leden niet in de kou te laten staan zochten we contact met andere jeugdbewegingen in de buurt en werden leden die dat wilden begeleid naar andere verenigingen.”

Slotactiviteit

Om in schoonheid te eindigen organiseert de Chiro van Tielt op 22 oktober een laatste activiteit. Ter hoogte van jeugdlokalen De Kommel op het Maczecplein wordt op 22 oktober van 14 tot 18 uur slotactiviteit gehouden. Verschillende standen met volksspelen worden gebouwd en zal er ook een springkasteel aanwezig zijn. Chiroleden kunnen er gratis gebruik van maken, niet-leden betalen 5 euro. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Volledig scherm De opening van de nieuwe jeugdlokalen 'De Kommel' in september 2019. In de voorgrond zien we enkele leden van de chiro van Tielt © Joke Couvreur

