Chef Michiel brengt kruidenkookboek op de markt: “Elke ochtend sta ik in de tuin en denk ik na over welke gerechtjes bij de kruiden passen. Niet omgekeerd”

TieltMichiel Van Colenberghe (25) heeft een eerste boek uit. De Tieltse chef werkte samen met Lode Claus van de gelijknamige kruidenkwekerij in Kruisem een jaar aan ‘Kruiden Kweken Koken’. Het atypische kookboek zet 35 alledaagse en minder alledaagse kruiden in de kijker. Met advies over het kweken ervan en met tips over hoe je ze in gerechtjes kunt verwerken. “In de handel ligt mijn boek zowel bij de kookboeken als bij boeken over tuinieren”, lacht Michiel.

Kruiden Claus in Kruisem is al langer een gevestigde waarde in de kruidenwereld. Van heinde en verre komen chef-koks hun kruiden ophalen in de kwekerij in Kruisem. Michiel, sinds 2017 chef van restaurant De Traagheid in Tielt, heeft thuis honderd soorten keukenkruiden staan en is kind aan huis in de Kruisemse kwekerij. “Ik kom uit een tuinbouwfamilie en als kind moest ik geregeld helpen op het veld. Ik kweekte van jongs af al mijn eigen kruiden of legde tuintjes aan voor vrienden en familie. Al merkte ik gaandeweg dat ik liever meehielp in de keuken dan op het veld, vandaar ook de keuze voor hotelschool Spermalie. Tijdens die opleiding hebben we een mini-onderneming opgericht waar we verse kruiden verkochten. Toen ben ik voor het eerst bij Lode in de kwekerij geweest. We hadden meteen een klik.”

Doelgroep

De twee delen dezelfde passie voor kruiden en werden vrienden. “Op een bepaald moment hadden Lode en ik het erover dat veel mensen weliswaar thuis een klein kruidentuintje hebben, maar niet altijd even goed weten wat de mogelijkheden zijn of hoe je de kruiden kunt drogen en bewaren. Daar willen we met dit boek verandering in brengen. Enerzijds mikken we op mensen die thuis een tuintje willen uitbouwen, maar ook voor koks kan dit boek inspiratie bieden. Twee doelgroepen dus, waarvan we hopen dat ze elkaar zullen versterken. Kruiden zijn voor mij de absolute basis van mijn keuken. Elke ochtend sta ik thuis tussen de kruiden. Ter plekke beslis ik welke gerechten ik ga maken. De gerechten zijn gebaseerd op de kruiden. Niet omgekeerd. En voor ik weer in De Traagheid sta, weet ik meestal al wat ik aan het menu ga veranderen.”

Volledig scherm Lode Claus en Michiel Van Colenberghe in de kwekerij in Kruisem. © Kris Jacobs/Lannoo

Exotische kruiden

In het boek staan bekende kruiden, zoals venkel, salie, bieslook en koriander, maar ook meer exotische namen zoals zoethoutgras, huacatay en citrustagetes komen aan bod. “Telkens gaat het om de juiste smaken combineren. Van basilicum kan je bijvoorbeeld een uitstekende dressing maken voor bij een visgerecht. Chinese bieslook past dan weer prima bij asperges. In hetzelfde verband ben ik trouwens samen met enkele vrienden ook bezig met ‘Pair-it’, een reeks pairingvideo’s waarbij we lokale producten matchen. De aanvragen van producenten stromen binnen, dus plannen we onze vakanties eigenlijk vol met video’s maken. Later dit jaar plannen we ook nog enkele workshops met het boek.”

Volledig scherm Lamsfilet met korst van salie en hazelnoot . Een van de gerechtjes van Michiel Van Colenberghe van De Traagheid die in het boek staan. © Kris Jacobs/Lannoo

Aanbod genoeg voor vervolg

Of er al nagedacht wordt over een tweede boek? “Een vervolg is zeker een optie”, besluit Michiel. “Nu hebben we de selectie moeten beperken tot 35 kruiden, maar er bestaan meer dan driehonderd soorten. Dus is er zeker nog ruimte voor meer. Voor veel meer, zelfs.” Kruiden, Kweken, Koken is uitgegeven bij Lannoo, telt 168 pagina’s en kost 24,99 euro.

Volledig scherm De cover van Kruiden Kweken Koken © Lannoo

