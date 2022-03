CD&V haalt Sammy Mahdi naar CC Gildhof

In het boek, dat sinds oktober 2021 in de rekken ligt, neemt Mahdi zijn eigen partij onder de loep. Daarbij heeft hij het enerzijds over zijn eigen ontwikkeling als politicus, terwijl hij anderzijds ook zijn visie geeft op de toekomst van CD&V en de christendemocraten oproept tot zelfreflectie. Iedereen is welkom in cc Gildhof vanaf 19 uur, de staatssecretaris steekt van wal om 19.30 uur. De toegang is gratis. Inschrijven kan via info@tielt.cdenv.be of 0477/53.06.90. Na de lezing wordt een drankje aangeboden in de Foyer van het Gildhof en maakt de staatssecretaris nog even tijd om zijn boek te signeren.