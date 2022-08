Carport brandt uit: brandweer merkt vuur zelf op bij terugkomst van ongeval

De brand in de carport ontstond rond 15 uur. “Ik wilde net even in de tuin in de zon gaan liggen, maar besloot eerst mijn geitje in de garage te zetten”, vertelt Willy. “Plots zag ik een grote vlam in mijn carport. Ik greep mijn telefoon om de brandweer te bellen, maar net op dat moment kwam de brandweer aangereden.”

Mobilhome buiten gereden

Normaal staat de mobilhome van Willy in zijn carport. “Maar omdat ik er morgen mee wilde rijden, had ik hem vanmiddag al buiten gezet”, vertelt de man. “Wat een geluk bij een ongeluk, want ik zou zeker geprobeerd hebben mijn mobilhome nog buiten te rijden. Vroeger had ik hier een verzameling oldtimers staan, maar die heb ik weg gedaan omdat ik te oud begin te worden.” Hoe de brand is ontstaan, is nog een raadsel. In de carport is geen elektriciteit aanwezig.