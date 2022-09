Campus De Reynaert daagt leerlingen uit om zoveel mogelijk ‘bibcoins’ te verzamelen

Tielt Chef Michiel brengt kruiden­kook­boek op de markt: “Elke ochtend sta ik in de tuin en denk ik na over welke gerechtjes bij de kruiden passen. Niet omgekeerd”

Michiel Van Colenberghe (25) heeft een eerste boek uit. De Tieltse chef werkte samen met Lode Claus van de gelijknamige kruidenkwekerij in Kruisem een jaar aan ‘Kruiden Kweken Koken’. Het atypische kookboek zet 35 alledaagse en minder alledaagse kruiden in de kijker. Met advies over het kweken ervan en met tips over hoe je ze in gerechtjes kunt verwerken. “In de handel ligt mijn boek zowel bij de kookboeken als bij boeken over tuinieren”, lacht Michiel.

15 september