Cameraman Jan en scenarist Michel brengen vleugje Provence naar Tielt om eigen kortfilm te financieren: “Voor de opnames gaan we zelfs een stukje van de Ventoux moeten afsluiten”

25 mensen trotseren regen voor stiltecir­kel van Pax Christi

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen werd maandag stilgestaan bij de Palestijnse kwestie. Ook in Tielt werd de ‘Nakba’, de verdrijving van de Palestijnen na de Israëlische onafhankelijkheid in mei 1948, herdacht met een stiltecirkel. 25 mensen trotseerden de regen.