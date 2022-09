Cafébazin Lieze (25) heeft mooiste terras van België en Luxemburg en wint 100.000 euro: “Wat ik ga doen? Mijn energiefacturen betalen”

TieltHet mooiste terras van België en Luxemburg vind je in Tielt. Het terras van café Den Arend is als grote winnaar uit de bus gekomen bij de wedstrijd ‘Terras Van Het Jaar’ van Lipton. Cafébazin Lieze Baert (25) mocht donderdagnamiddag een cheque van 100.000 euro in ontvangst nemen. “Ik ben heel Tielt hier dankbaar voor.”

Tussen half juni en eind augustus kon iedereen in België en Luxemburg via de website van Lipton stemmen op zijn favoriete terrasje. “Na twee moeilijke jaren wilden we de horeca zo een duwtje in de rug geven”, legt Eline Van Ongeval, brand manager bij Lipton, uit. “Mensen hebben 75.000 keer gestemd op 9.500 verschillende zaken. Hoeveel het er precies waren, communiceren we niet, maar de meeste stemmen gingen naar Den Arend in Tielt. Daarom staan wij hier vandaag met het voltallige team van Lipton op het terras van Den Arend.”

Quote Stilletjes hoopte ik dat we kans maakten om de wedstrijd te winnen, maar aangezien alle horecaza­ken in België en Luxemburg konden meedoen, moesten we realis­tisch blijven Lieze Baert, café Den Arend

Hoge kosten

Lieze kon haar oren niet geloven toen ze het nieuws hoorde. “De traantjes bleven komen. Het eerste wat door mijn hoofd schoot, was dat ik mijn energiefacturen zou kunnen betalen. Toen we drie jaar geleden het café openden, was er nog geen sprake van de kosten waarmee we nu geconfronteerd worden. Ik kan je verzekeren dat het pijn begon te doen. Net daarom besloten we eerder de Cambrinus (dat is het naastgelegen eetcafé dat Lieze zes maanden na de opening van Den Arend overnam. Daardoor heeft Den Arend ook zo’n ruim terras, nvdr) alleen nog voor groepen vanaf tien personen te openen. Stilletjes hoopte ik dat we kans maakten om de wedstrijd te winnen, maar aangezien alle horecazaken in heel België en Luxemburg konden meedoen, moesten we realistisch blijven.”

Volledig scherm Het mooiste terras van België en Luxemburg ligt volgens Lipton Ice Tea in hartje Tielt, in de schaduw van de Hallentoren © Sam Vanacker

Dankbaarheid

Toch was die stille hoop terecht. De jonge cafébazin benadrukt dat ze Tielt enorm dankbaar is. “We hebben zoveel mogelijk mensen opgeroepen te stemmen en vaak riepen ze dan weer anderen op om ook te stemmen op Den Arend. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Dankzij de klanten heeft Den Arend de wedstrijd gewonnen. Het toont dat Tielt Den Arend echt wel een warm hart toedraagt en dat doet ongelooflijk veel deugd. Om dat in de verf te zetten, trakteren we vandaag iedereen op een hapje en een drankje. Wat we met de rest van het geld gaan doen? In elk geval investeren in nieuwe terrasmeubeltjes”, besluit Lieze. “Daar droom ik al lang van, want de zeventig terrasstoelen die we nu hebben, staan hier ondertussen toch al drie jaar en raken stilaan wat versleten.”

Volledig scherm Lieze Baert, zelf een fervent Ice Tea-fan, is Tielt erg dankbaar. © Sam Vanacker

