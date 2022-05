BuSO-school De Ster verwelkomt vanaf september ook leerlingen met autismespectrumstoornis

Ruiselede Initiatief­neem­ster Sound Of Silence trekt opnieuw aan de alarmbel: “Te weinig personeel om de vraag bij te benen”

De eventsector is na twee jaar weer opgestart, maar corona blijft flink nazinderen. De sector kampt namelijk met een tekort aan medewerkers. “Het personeelstekort zet een rem op onze groei”, zegt Katrien Vermeire van John & Jane. “Voor het eerst in onze geschiedenis moeten we zelfs opdrachten weigeren.”

28 april