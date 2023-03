Brouwerij De Poes lanceert ‘De Poes Stowt Oak Aged’

“Het bijzondere is dat het steeds om andere vaten handelt en dat de smaak van de Tieltse stout zich op elk vat anders ontwikkelt”, legt brouwer Stijn David uit. “De eerste 250 flessen van 75 centiliter hebben gerijpt op bourbonvaten, waardoor de Poes Stowt een zachte, houtachtige nasmaak heeft die zorgt voor een intense smaakbeleving met hints van vanille. Een biertje voor de meerwaardezoeker. Omdat we het bier maximaal de tijd geven om de smaken te absorberen kiezen we er bewust voor om geen tijd te kleven op hoelang het bier op het vat blijft. Op is op, al gaan we later dit jaar ook hetzelfde doen met whisky- en sherryvaten. De smaakvariatie is nagenoeg oneindig. Daarom staat er op de etiketten van de flessen trouwens ook ‘Spirit Casks’ en niet louter bourbon.”