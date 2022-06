Broodbuffetwagen vat vuur in keuken Sint-Andriesziekenhuis in Tielt: “Eerste interventieploeg heel goed gehandeld.”

Rond 20 uur merkte het personeel in de keuken op de gelijkvloerse verdieping op dat de broodbuffetwagen in brand stond. Zo’n wagen dient om ’s morgens en ’s avonds de broodmaaltijden in het ziekenhuis aan de patiënten rond te brengen en bevat koelelementen die op een batterij werkt. De wagen was aan het laden toen het door een technisch defect vuur vatte. “De eerste interventieploeg van het ziekenhuis heeft heel goed werk geleverd”, stelde directeur Peter Lauwyck vast. “Dat zijn personeelsleden die nog een extra opleiding kregen om te handelen in dergelijke omstandigheden.” “Ze trokken eerst de stroom uit, gingen daarna de brand met een schuimblusser te lijf en sloten de deuren om de zuurstoftoevoer af te sluiten”, overloopt dienstchef van de Tieltse brandweer en zelf ook personeelslid van het ziekenhuis Lieven Rijckaert de goede volgorde van de stappen die het eerste interventieteam nam. “Ze belden ook de 112 én belden me ook rechtstreeks op. We waren net in de kazerne voor een oefening dus waren we ook razendsnel ter plaatse.” Nadat de eerste interventieploeg nog een tweede bluspoging had ondernomen, namen de toegesnelde brandweermannen over en trokken ze de broodbuffetwagen naar buiten om verder te blussen. De schade bleef op die manier beperkt tot die broodbuffetwagen en wat rookschade in de keuken.