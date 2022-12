Brandende printer start van oefening in Het Reuzenhuis in Tielt: “Met échte rook en de brandweer, geen routine-oefening”

TieltIn Freinetschool Het Reuzenhuis in Tielt is donderdag kort na de middag brand uitgebroken in het printerlokaal. Gelukkig was het slechts de start van een scenario van een brandweeroefening en de apotheose van een project van klas 4 rond de veiligheidsdiensten. “Met echte rook, je zag de spanning op de gezichten van de leerlingen”, aldus directeur Jeffrey DeConinck.

Iets over 13.30 uur begon het brandalarm in de school langs de Gruuthusestraat te loeien. Het sein voor de 200 kleuters en leerlingen van de basisschool om gegroepeerd en met hun juffen hun klaslokaal te verlaten en zich naar de verzamelplaats aan de treinwagon in de tuin van de school te begeven. Iets later arriveerden brandweerwagens, politie en een ambulance met hun sirenes. “In het printerlokaal wou een leerkracht printen maar vatte de printer vuur”, deed de directeur het scenario uit de doeken. “Er is veel geïnvesteerd in brandveiligheid, het alarm deed meteen haar werk. De evacuatie verliep snel en rustig. De leerkracht moest met de ambulance afgevoerd worden, 2 leerlingen liepen brandwonden op. De klassen zelf bleven gevrijwaard. Aan de ouders sturen we een mail met uitleg.”

Unieke kans

De toegesnelde brandweer kreeg het vuur en de rook (van een rookmachine) snel onder controle. De kinderen aanschouwden alles met grote ogen. Door de regen verplaatste hun evacuatieplaats zich even naar het restaurantgebouw maar al snel stak hun nieuwsgierigheid opnieuw de kop op en wurmden ze zich naar buiten om het werk van de brandweer gade te slaan. “Zo’n oefening is een unieke kans voor de school”, keerde directeur Jeffrey DeConinck achteraf opnieuw terug naar de realiteit. “Twee maal per jaar organiseert de school een evacuatie-oefening maar dat wordt toch soms routine. Nu was er zogezegd echt iets gebeurd, was er rook en arriveerde de brandweer ook echt. Het was het gevolg van een project van klas 4 rond de veiligheidsdiensten. In de voormiddag bracht die klas al bezoeken aan de brandweer, politie en Rode Kruis.”

Kennismaken op terrein

Aan de oefening namen 19 brandweermannen van de posten in Tielt en Aarsele deel. “Vooral belangrijk om de samenwerking tussen politie, brandweer, 112-centrale, ambulanciers,… op het terrein te optimaliseren”, aldus Nico De Vrieze van de brandweerzone Midwest, zelf ook papa van een leerlinge van Het Reuzenhuis. “Meestal oefenen we ’s avonds, na de dagtaak van velen. Maar nu was het overdag, op een schoolsite, met de aanwezigheid van kinderen,… Dat maakte het allemaal ook voor ons interessanter en specialer om te oefenen.” Na de oefening kregen de leerlingen nog wat uitleg over het materiaal aan een brandweerwagen. Tijdens de oefening bleven er voldoende middelen beschikbaar in de brandweerkazerne om bij een echt incident uit te kunnen rukken.

