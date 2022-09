Brand maakt pas gerenoveerde hoeve tijdelijk onbewoonbaar

Linda Geerolf was woensdagvoormiddag soep aan het maken, haalde iets uit de berging en merkte vervolgens in de keuken dat er iets mis was met de dampkap. Die viel uit en sloeg weer aan, er was ook geknetter, gevolgd door rook en vlammen. De vrouw zette haar fornuis uit en belde de brandweer. Ze reageerde alert en sloot alle deuren af, om de brand geen extra zuurstof te geven. Blussers van de posten Tielt, Aarsele en Ruiselede snelden ter plaatse. Zij stelden vast dat de brand zich niet alleen aan de dampkap situeerde maar ook op de eerste verdieping. Het vuur woekerde ondermeer achter valse wanden. Dat maakte de brand moeilijk om te bestrijden. Op enkele plaatsen in het dak werden gaten gemaakt om na te gaan waar er precies vuur was.