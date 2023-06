Bomen tussen Felix d’Hoopstraat en Driesstraat blijven voorlopig staan

Acteurs met beperking schrijven eigen theater­stuk over buiten­aards wezen: “Winky leert ons dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn”

Iedereen kan toneelspelen. Dat bewijzen de acteurs van theatercollectief Katsjoe Botten opnieuw met hun derde theaterstuk Winky. In de sporthal van Landegem staan komend weekend 14 acteurs met en zonder beperking op de planken met een zelfbedacht verhaal over aanvaarding, maar ook over verlies.