Boerenjaar voor de huiszwaluw: bijna 400 bezette nesten geteld in regio Tielt

Er werd de voorbije jaren samen met Stadslandschap ‘t West-Vlaamse Hart stevig ingezet op het plaatsen van kunstnesten om de diertjes een duwtje in de rug te geven. Normaal bouwen zwaluwen zelf hun nesten met modderballetjes en speeksel, maar door de droge zomers is er minder modder te vinden. “Dat is een bedreiging voor hun voortbestaan en dat proberen we te counteren door kunstnesten op te hangen in de nabijheid van bestaande kolonies”, aldus Jeroen Vullers van de zwaluwenwerkgroep. “ Met succes, maar liefst 145 van de 292 opgehangen kunstnesten werden in 2022 in gebruik genomen. Ondanks het tekort aan modder telden we ook nog eens 248 natuurlijke nesten, gebouwd door de huiszwaluwen zelf.”

Vertrokken richting Afrika

Natuurpunt De Torenvalk telt al nesten van zwaluwen sinds 1983. Het is de eerste keer sinds het begin van de tellingen dat er zo veel nesten geteld werden. “In de jaren zeventig en tachtig daalde de populatie met 75 procent”, weet Vullers. “In 1983 hadden we amper 181 nestjes. De laatste tien jaar gaat het echter weer beter. Zo stond de teller in 2016 al op 276. We hopen natuurlijk dat de aantallen verder in stijgende lijn blijven gaan. Al blijft voldoende voedsel vinden ook een uitdaging voor de zwaluwen, want de insectenmassa van weleer is afgenomen. Wie zwaluwen hoopt te kunnen spotten zal wel moeten wachten tot volgend jaar, want de vogels zijn ondertussen vertrokken om te gaan overwinteren in Afrika. In de lente keren ze terug naar hier. De grootste kolonie is trouwens te vinden aan het gemeentehuis van Oostrozebeke.”