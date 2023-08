Stad Deinze zoekt kinderbege­lei­ders

De stad Deinze is op zoek naar begeleiders voor de binnen- en buitenschoolse opvang. De kinderbegeleiders staan in voor de opvang van kinderen van 2,5 jaar tot en met het zesde leerjaar. Het gaat om halftijdse en deeltijdse contracten, met kans op een contract van onbepaalde duur. Wie meer wil weten over de vacature, die kan een kijkje nemen op www.deinze.be/vacature-kinderbegeleiders of die kan contact opnemen met kristien.decocker@deinze.be. Wie zich al kandidaat wil stellen, kan zijn of haar cv en toelichting sturen naar jobs@deinze.be.