Bloemen en knuffels voor juf Nadine: basisschool Het Spoor zwaait monument uit

Juf Nadine begon haar carrière als leerkracht in 1982, in het voormalige dorpsschooltje in Schuiferskapelle. In 2001 hield die school op met bestaan en maakte ze de overstap naar Het Spoor. “Ik droeg op mijn eerste werkdag een klassieke blauwe rok, een witte blouse en een rode debardeur, zoals een echte lerares”, herinnert ze zich. “Ik gaf les in het eerste, tweede en derde leerjaar. Op het einde zaten alle leerlingen in Schuiferskapelle samen in één klas. Mijn dochter Heleen zat zelfs als enige leerling in het tweede leerjaar.”