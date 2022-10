Bijzondere verzameling van Martin straks te bewonderen op expo: “Als de naam ‘Tielt’ erop staat wil ik het in m’n collectie”

Deinze Voormalig kampioen Ronny Vermeulen haalt BK bodybuil­ding naar Brielpoort: “Spektakel met 150 atleten”

In 1992 werd hij Belgisch kampioen bodybuilding en op zondag 23 oktober haalt Deinzenaar Ronny Vermeulen (63) het BK voor het eerst naar zijn stad. Die dag zullen 150 atleten in verschillende categorieën de spierballen laten rollen in de Brielpoort. “Terwijl vroeger enkel de spiermassa van tel was, houdt de jury nu met veel meer andere aspecten rekening”, zegt Ronny.

12 oktober