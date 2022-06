Bijna 57.000 euro aan GAS-boetes in 2021 door chauffeurs die Tieltse Markt oprijden: “Eigenlijk zouden we liever geen GAS-boetes uitdelen, maar de veiligheid primeert”

TieltDe ANPR-camera die aan de zijgevel van het stadhuis in de Tramstraat hangt, heeft vorig jaar 977 wagens op beeld vastgelegd die onrechtmatig de Markt op reden. Aan 58 euro per overtreding komt dat op 56.666 euro aan GAS-boetes.

De politiezone en de Stad hebben de balans opgemaakt van de GAS-boetes die in de loop van 2021 uitgedeeld zijn. Alles samen werden er 1.097 boetes uitgedeeld. Dat is iets minder dan in 2020, toen de teller op 1.146 stond. Het gaat onder meer om boetes voor sluikstorten (61), geluidsoverlast (9) en wildplassen (5). Bij de sluikstorten worden zowel de mobiele camera’s van de stad als die van IVIO ingezet, waarbij men telkens de identiteit van de overtreder probeert te achterhalen. De overgrote meerderheid van de boetes zijn echter verkeersovertredingen (999). Opvallend genoeg werden 977 van die inbreuken vastgesteld door de vaste ANPR-camera in de Tramstraat.

Hardleerse chauffeurs?

De camera met nummerplaatherkenning wordt sinds 2019 ingezet om de voetgangerszone op de markt te handhaven. Bestuurders die de markt onrechtmatig oprijden, krijgen een (wettelijk vastgelegde) boete van 58 euro in de bus. “977 is iets minder dan in 2020, maar nog steeds erg veel”, aldus algemeen directeur en bevoegd GAS-ambtenaar Hendrik Vandenbruwaene. “Eigenlijk zouden we liever geen GAS-boetes uitdelen, maar de veiligheid van de zwakke weggebruikers primeert. Bovendien staat het heel duidelijk aangegeven op de bloembakken dat het verboden is de Markt op te rijden. We verwachten dat dit aantal gaandeweg zal dalen, maar bestuurders blijken bijzonder hardleers. Zeker mensen die van buiten Tielt komen maken vaak een inschattingsfout.”

Paaltje kapot

Tot een aantal jaar geleden werd er op die plek ook een verzinkbaar paaltje gebruikt, dat automatisch in het wegdek zakte indien nodig. Sinds de ANPR-camera er hangt, wordt dat systeem niet meer gebruikt. Iets dat oppositieraadslid Veerle Vervaeke (Open Vld) in oktober 2019 ook al opmerkte. Vervaeke opperde toen dat het verdwijnen van dat paaltje wel eens tot een pak meer overtredingen zou kunnen leiden. “We hadden heel veel technische problemen met dat paaltje”, weet Vandenbruwaene. “Leveranciers van de horecazaken raakten er plots niet meer in, of mensen die een garage hebben op de Markt raakten er niet meer af. Meermaals hebben we het laten herstellen, maar de problemen hielden aan.”

