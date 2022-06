Bewonersplatform krijgt duwtje in de rug van 5.000 euro

“Bij de uitwerking van onze plukwandelroute (waarvoor het bewonersplatform vorig jaar ook al 5.000 steun van de KBS kreeg - red.) kwamen heel wat oude verhalen naar boven”, aldus voorzitters Dirk Braekevelt en Bruno Gekiere. “We hebben een heel rijk verleden. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat er hier in de jaren zestig een vliegtuigje is neergestort. Die verhalen willen we delen met oude én nieuwe dorpsbewoners. Daarom zoeken we nu actief naar allerhande verhalen van 1945 tot nu. Liefdesverhalen, grappige anekdotes, heldendaden, lugubere zaken, familiegeschiedenissen, alles is welkom. We hopen de spirit van het dorp te kunnen vatten.”

Schuiferskapelle in 2040?

Die verhalen wil het bewonersplatform in de wintermaanden bundelen om daarna de blik op de toekomst te richten. “We willen ook in kaart brengen hoe we Schuiferskapelle in 2040 willen zien. Hoe wil je hier opgroeien, hoe wil je hier oud worden, hoe moet ons dorp er straks uitzien en hoe bereiken we dat? Op basis daarvan gaan we dan het gesprek aan met de stad en met de provincie en kunnen we eventueel een nieuw project indienen.”