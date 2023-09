Het proces zonder dader: zeven jaar na brutale moord op radiomaker Roland (66) gaat assisenpro­ces eindelijk van start

Hij contacteerde zelf de politie dat er mogelijk iets gebeurd was met zijn buurman Roland Roelens (66), maar kwam al snel in het vizier als dader van de moord. Al zal Nico T. daar nooit voor veroordeeld worden, want hij stierf enkele dagen later in de cel. Roelens werd op 27 oktober 2016 om het leven gebracht in zijn appartement in Oostrozebeke. Uit zijn kluis verdween 8.000 euro. Vandaag gaat met de samenstelling van de volksjury het assisenproces van start. Een proces dus zonder hoofdverdachte, al staan zijn vrouw, dochter en een kennis wel nog terecht voor medeplichtigheid.