Beweging.net organiseert infoavond rond cybercriminaliteit

Zowat elke internetgebruiker heeft al eens e-mails ontvangen waarin geld wordt beloofd of e-mails van schijnbaar officiële instanties waarin om je rekeningnummer en andere bankgegevens gevraagd wordt. Cybercriminelen worden daarbij steeds inventiever en steeds meer mensen lopen in de val. Om gebruikers beter te wapenen, werkte de vormingsdienst van Beweging.net een infosessie uit waarbij uitgelegd wordt hoe je beter het gevaar kunt doorzien. De vorming start om 19.30 uur in ’t Gildeke in de Oude Stationsstraat 8 en wordt gegeven door Wouter Van Dyck. De toegang is gratis. Inschrijven kan tot 3 februari via nico_verbeke@skynet.be.