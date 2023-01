Beweeg je fit: op wandel door het Kanegem van Briek Schotte

Deinze Peter (63) presen­teert duizendste Up To Date op Radio Tequila: “Cocktail­pro­gram­ma is uniek voor een lokale zender”

Wie op zondag 15 januari de radio afstemt op 106.2 FM (Deinze) of 107.8 FM (Aalter), kan meeluisteren naar de duizendste aflevering van Up To Date. Het muzikale actuaprogramma van Radio Tequila wordt al twintig jaar gepresenteerd door Peter De Maertelaere en talloze andere vrijwilligers. Daniël Maebe (92) ontvangt er de gasten met een goeie tas koffie of een ‘dreupel’. “Mijn vrouw is het ondertussen gewoon dat ik er niet ben op zondagochtend”, zegt Peter.

12 januari