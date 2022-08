Best Pittig Tielt trapt werkjaar af met nieuwe campagne

“Na een drukke zomer stappen we terug in de ratrace van werken, school en hobby’s”, zegt Karen Braekevelt van Best Pittig Tielt. “Daarom leggen we de focus dit werkjaar op welverdiende me-time. Samen gaan we hippe spots in de buurt ontdekken en stappen we af en toe ook eens even uit onze comfortzone. Wie naar onze activiteiten komt hoeft niets te regelen, kan gewoon aanschuiven en genieten.” De aftrap wordt op 15 september gegeven met een uitgebreide receptie met hapjes en een verrassingsact bij Feestzaal Annedge in Wontergem. Leden betalen 48 euro, niet-leden 60 euro. Inschrijven kan via bestpittigtielt@hotmail.com.