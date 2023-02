Beroepsvereniging roept Van Hulle uit tot beste Vlaamse bouwmaterialenhandelaar

Deinze Leieparel wordt even Legoland

Fans van LEGO moesten zondag in basisschool Leieparel in Deinze zijn. De ouderraad organiseerde er de eerste editie van de belevingsdag met LEGO. Dertig exposanten stelden er in verschillende klaslokalen hun creaties tentoon en de hele dag door waren er workshops, waaronder met LEGO MASTER David Vanhee. “De belevingsdag is een waardig alternatief voor onze spellenbeurs”, zegt medeorganisator Wesley Wanseele. “Als er veel positieve reacties volgen en als het financiële plaatje klopt, dan komt er volgend jaar een tweede editie. Graag doen we dit dan verspreid over twee dagen.”