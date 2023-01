Belgisch kampioenschap judo voor de jeugd strijkt terug neer in De Ponte

Deinze Kinderop­vang Het Knuffel­nest richt zich op anderstali­gen: “Terwijl mama en papa Nederlands leren, is er opvang voor de kinderen”

Ouders die Nederlands leren in Deinze, kunnen hun kinderen toevertrouwen aan kinderopvang Het Knuffelnest. Deze opvang bevindt zich in de lokalen van speelpleinwerking Doekeewa in Brielpunt, waar ook de taallessen plaatsvinden. “Een strategische locatie, maar deze opvang is er in principe voor iedereen”, zegt schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V).

