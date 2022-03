Belgian Quo Band pikt de draad weer op met jubileumjaar: “Tijdens het eerste optreden zal het moeilijk zijn mijn emoties te bedwingen”

Roeselare Ruim 600.000 euro Vlaamse subsidies voor vier scholen­bouw­pro­jec­ten in de regio

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert ruim 4 miljoen euro in 18 scholenbouwprojecten over de provincie West-Vlaanderen. Met deze projecten zullen honderden leerlingen en scholieren hun schooldagen in gloednieuwe of gerenoveerde schoolinfrastructuur kunnen doorbrengen. Ook enkele scholen uit de Mandelstreek mogen op een subsidie rekenen. In Roeselare behoren drie scholen tot de gelukkigen. VBS Sint-Lodewijk Beitem krijgt 291.111,03 euro voor de aanleg van een nieuwe open en overdekte speelplaats, het plaatsen van en fietsenstalling en de aanleg van een groenzone, VABI mag rekenen op 281.200,61 euro voor de bouw van een didactische serre en kennels en VBS De Bever krijgt een subsidie van 17.001,78 euro voor het verwijderen en vervangen van asbesthoudende materialen. Het gaat hier om een verhoging van een reeds eerder toegestane subsidie. In Tielt tot slot krijgt Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs De Vlinder 12.667,72 euro voor het vernieuwen van de houten planchetten aan de gevel.

