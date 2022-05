Bedrijventerrein Tielt Noord wordt proefproject voor nieuwe waterinfiltratie en -buffertechnieken: “Kan inspiratie worden voor andere sites elders in Vlaanderen”

“Het grote probleem in Vlaanderen is dat we met z’n allen erg dicht op elkaar wonen en dat de volledige infrastructuur erop voorzien is om zo snel mogelijk zo veel mogelijk water af te voeren naar zee”, zegt Inge Genné van VITO. “Dat is meteen ook de reden waarom de grondwaterstand zo laag is en het is ook daarom dat we steeds vaker met droogte te kampen hebben. Daar willen we met ‘Vlaanderen WaterProof’ structureel verandering in brengen.” In het kader van de Blue Deal kreeg de onderzoeksorganisatie 14,75 miljoen euro van de Vlaamse overheid om drie proefprojecten te realiseren. De onderzoekers gaan aan de slag bij fruittelers in Haspengouw, bij zandwinningsputten in de Kempen en dus ook in op het nieuw te bouwen bedrijventerrein in Tielt. “Alle drie de demoruimtes kunnen een inspiratie worden voor sites elders in Vlaanderen”, aldus Genné.

“We willen bedrijven minder afhankelijk maken van schaars grondwater en duur leidingwater door het beschikbare regenwater zo goed mogelijk lokaal vast te houden”, gaat Wim Schiettecatte verder. Hij en zijn collega Dieter Cuypers coördineren het project in Tielt. “Waar het kan, willen we ontharden en vergroenen. Door in die groenzones ook picknickbanken toe te voegen zorgen we bovendien voor een aangenamere werkomgeving. Uiteraard zorgen we er wel voor dat alle bedrijven bereikbaar blijven voor zwaar vervoer. Verder gaan we ook inzetten op regenputten en bufferbekkens. De locatie en de grootte van de bekkens zijn we nog aan het bepalen, maar dat zal sowieso afgestemd worden op de nood van de bedrijven. Indien nodig zal het water ook gebruikt kunnen worden door landbouwers.”

Waterdoorlatende fundering

Een belangrijk onderdeel van het project wordt de heraanleg van een deel van de Kanegemstraat. Het oude wegdek en de onderbouw gaat eruit en wordt vervangen door een straat met een nieuwe, waterdoorlatende onderlaag. Die innovatieve techniek werd heel recent door Aquafin voor het eerst in Vlaanderen toegepast in de Slijperstraat in Oostnieuwkerke. In de plaats van in het riool, komt een groot deel van het water daar nu in de bodem terecht. Al had dat ook gevolgen voor de buurt. In heel wat huizen langs de druk bebouwde straat zit men sinds de werken met vochtproblemen in de kelders. Of dat in Tielt ook zou kunnen gebeuren? “Water kan inderdaad ook voor problemen zorgen”, reageert Genné. “Het industrieterrein bevindt zich op een heuvelrug en niet in een dal, dus in die zin is de locatie alvast ideaal. Anderzijds zal veel gebufferd water ook relatief snel hergebruikt worden, terwijl het in de omgeving van de Kanegemstraat ook over bedrijven gaat en niet over onderkelderde woningen.”

De betrokken bedrijven zullen op dinsdag 9 juni uitgenodigd worden voor een ‘Waterwinstevent’, waar ze een woordje uitleg krijgen over de maatregelen. Het project in Tielt, dat in de loop van volgend jaar start, wordt door VITO gerealiseerd in samenwerking met Aquafin, De Watergroep, POM West-Vlaanderen, WVI en Vlakwa, met de steun van de Stad Tielt.

Volledig scherm Langs de Ruiseleedsesteenweg komt een nieuw bedrijventerrein van 38 hectare. Op dat terrein zal veel aandacht zijn voor de waterhuishouding © Sam Vanacker