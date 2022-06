Basisschool De Dorpsparel pop-upt in Dorpsboerderij Nest tijdens kermisweekend

Wingene/Ruiselede Fusie beroert ook Wingense gemeente­raad: “Ruiselede is zeker welkom, maar zal te kleine schaal het doel niet missen?”

Nadat de fusieplannen vorige week voor een hevige discussie zorgden aan Ruiseleedse kant, beroerde de kwestie maandag ook de gemeenteraad van Wingene. Pieter-Jan Verhoye (N-VA) betreurt dat er geen inspraak mogelijk was en pleitte ervoor alsnog een referendum te organiseren. Ook over de beperkte schaal van de fusie - beide gemeenten samen hebben 20.000 inwoners - had het oppositieraadslid vragen. Burgemeester Lieven Huys (CD&V) ging in de verdediging. “Vergelijk het met een fusie in de bedrijfswereld. De bedrijfsleider neemt een weloverwogen beslissing.”

31 mei