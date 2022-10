Bankneutrale geldautomaat in Aarsele zit er niet meteen in: “We moeten realistisch zijn”

Tack verwees naar het bankneutrale automatennetwerk Batopin ( een platform van vier Belgische grootbanken die vorig jaar is opgestart - nvdr.) en vroeg zich af of er ook in Aarsele zo’n automaat zou kunnen komen. “Niet alleen voor de inwoners van Aarsele, maar ook de mensen van Kanegem zouden er dankbaar gebruik van maken”, aldus het raadslid. Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze reageerde dat er meteen na het verdwijnen van de laatste automaat al navraag gedaan werd. Maar de stad ving bot. “De locaties die in aanmerking komen worden door Batopin bepaald door het aantal transacties dat uitgevoerd wordt door de burgers”, aldus de burgemeester, die citeerde uit het antwoord van Batopin aan de stad. “Dat aantal in Aarsele en Kanegem is blijkbaar ontoereikend om de investering te verantwoorden.”

Nog volgens Vannieuwenhuyze werd ook bij andere aanbieder navraag gedaan. “Daar kregen we het antwoord dat er slechts overwogen wordt een automaat te zetten als er elders in de fusiegemeente geen automaat aanwezig is. We hopen dat er alsnog een oplossing uit de bus komt maar het zal zeker niet evident zijn, om niet te zeggen onmogelijk, om nog een automaat in Aarsele of Kanegem te krijgen. We moeten realistisch zijn.”