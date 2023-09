Aziatische hoornaar in centrum van Tielt gespot: parking Generaal Maczekplein deels afgezet

Tim (32) en Bart (34) nemen bekend kippen­kraam in Deinze over als Spitbroers: “Mooie familietra­di­tie mag niet verloren gaan”

Het bekende kippenkraam aan Chicken Masters in Deinze wordt overgenomen door de broers Tim (32) en Bart (34) Vandekerckhove. Onder de nieuwe naam Spitbroers treden ze in de voetsporen van hun papa Ivan en mama Hilde én in die van grootvader Roger. “In 1965 was onze grootvader één van de eersten die kip aan het spit verkocht in Vlaanderen, wat toen nog niet zo populair was”, zegt Bart.