AV Molenland mag Belgisch Kampioenschap meerkampen organiseren: “Komt heel wat bij kijken, maar we gaan er een atletiekfeest van maken”

tieltAtletiekvereniging Molenland organiseert op 20 en 21 augustus voor het eerst in de bijna 50-jarige geschiedenis van de club het BK Meerkampen. Er worden zo’n 150 topatleten uit heel België verwacht in Tielt. Sterren als Nafi Thiam en Noor Vidts, die eerder bekend maakten dat ze geen meerkampen meer zouden afwerken met het oog op het WK , zullen er niet bij zijn, al maakt dat de eer voor AVMO er niet minder op.

“Begin dit jaar lanceerde de Belgische Atletiekbond en oproep en wij stelden ons kandidaat", legt voorzitter Karel Cannaert uit. “Tot onze verrassing werd onze kandidatuur ook weerhouden en daar zijn we bijzonder trots op. Met reguliere atletiekmeetings hebben we bergen ervaring, maar een BK is toch van een ander niveau. Zeker op vlak van omkadering, zoals pakweg de catering, komt er heel wat bij kijken, maar we gaan er alles aan doen om van dit BK een waar atletiekfeest te maken.”

Volgens Cannaert is België een land van meerkampers. “Denk maar aan Nafi Thiam, Noor Vidts, Thomas Vanderplaetsen en Nils Pittomvils. Stuk voor stuk wereldtoppers. Die zullen helaas niet aanwezig zijn op het BK, want in de atletiekwereld moet je nu eenmaal keuzes maken. Anderzijds staat veel jong talent te trappelen om zich te bewijzen. Zo hebben we Jef Misplon en Jente Hautekeete, terwijl Dia Keita een aanstormend talent is bij de scholieren. Bij de dames verwachten we veel van Sennah Vanhoeijen en Laura Van De Brande. Ook drie atleten van AV Molenland doen trouwens mee. Drie broers. Tiebe Vandekerkhove (sportbelofte van het jaar in Tielt - red.) treedt aan bij de junioren en zijn tweelingbroers Obe en Bente doen mee met de cadetten.”

Piekfijne piste

De piste zal er in elk geval piekfijn bij liggen voor de atleten. “Met de steun van de stad hebben we de belijning net een nieuw laagje verf gegeven, terwijl we voor de springonderdelen een nieuwe antispikemat en een nieuw dekzeil hebben. Zelfs de boordsteen van het kogelstoten heeft een nieuwe laag verf gekregen. Noem het wat gezonde zenuwen, maar we willen niets aan het toeval overlaten. Om alles in goede banen te leiden en de nodige voorbereidingen te treffen kunnen we gelukkig rekenen op heel wat medewerkers. Daar zijn we dankbaar voor. Ook de sponsors verdienen een woord van dank.”

Het BK vindt plaats op 20 en 21 augustus in Tielt, in opdracht van de KBAB. Bezoekers betalen 8 euro inkom per dag of 12 euro voor beide dagen. Parkeren kan in de omgeving van het Maczekplein.

