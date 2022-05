Automobiliste vliegt uit bocht, passanten snellen ter hulp in Tielt

Iets voor 11 uur reed de vrouw met haar Seat in de Kanegemstraat van Kanegem richting Tielt. Net voor de industriezone Noord liep het in een flauwe bocht naar links fout. Ze verloor de controle over het voertuig, ging aan het slippen en belandde rechts van de weg in de gracht. Het voertuig katapulteerde verder en kwam op de zijkant op een braakliggende akker terecht. Passanten hielden halt en zorgden er voor dat de auto niet op het dak en eventueel op de vrouw, die half uit de wagen hing, terecht kwam. De brandweer, een ambulance en MUG-team snelden ter plaatse om de eerste hulp en zorgen te verlenen. Daarna ging het richting Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Ze verkeerde niet in levensgevaar.