Automobiliste ruim 3 jaar na dodelijke klap na 6 Uren Rally van Kortrijk rij-ongeschikt verklaard: “Kampt nog met alcoholprobleem.”

Op zondagavond 25 november 2018 keerde Vicky V. met haar Skoda Octavia RS na een dag langs het parcours van de 6 Uren Rally van Kortrijk naar huis terug. Nog voor ze de E17richting Kortrijk opreed, week ze van haar rijvak af. Aan de overkant van de brede weg botste ze frontaal met de Seat Alhambra van een gezin uit Noord-Frankrijk. De klap was hevig, de 32-jarige Fransman uit Roubaix achter het stuur overleefde die niet. Zijn echtgenote en vier kinderen raakten gewond. Zelf raakte ook Vicky V. zwaargewond. Zelfs ruim drie jaar later verscheen ze duidelijk mankend op haar proces voor de politierechtbank in Kortrijk.

Uit het onderzoek dat na het ongeval volgde, bleek dat V. zwaar gedronken had. Ze had 3,45 promille alcohol in het bloed. Ze reed ook wat te snel: 115 kilometer per uur in plaats van de toegestane 90. Volgens de verkeersdeskundige moet ze secondenlang voor de crash onoplettend zijn geweest. En dat nadat ze enkele maanden voordien al twee keer was veroordeeld voor alcoholintoxicatie achter het stuur.