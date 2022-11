Automobiliste (53) gewond na botsing op kruispunt

Deinze Iedereen ‘OPVALLR’ in het verkeer: Vlaamse overheid en Tik­Tok-held lanceren campagne voor fietsende scholieren

Om fietsende jongeren te overtuigen om meer op te vallen, trekt de Vlaamse Stichting Verkeerskunde langs alle secundaire scholen met de OPVALLR-campagne. In Leiepoort campus Sint-Hendrik in Deinze kwam TikTok-fenomeen Timon Verbeeck - goed voor meer dan 719.000 volgers - de campagne een duwtje geven. “De boodschap is: het is ok om op te vallen, zeker in het verkeer”, zegt Timon.

7 november