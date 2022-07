Auto belandt op aardappelveld: bestuurder gewond

Het ongeval gebeurde rond 8.15 uur. De bestuurder verloor plots de controle over het stuur van zijn Volkswagen Polo. De wagen raakte van de weg af en belandde op een aardappelveld. Bij het ongeval liep de auto rechts vooraan nogal wat schade op. De bestuurder raakte lichtgewond. De brandweer snelde ter plaatse omdat eerst was gemeld dat de Volkswagen Polo vuur had gevat, maar dat bleek niet te kloppen. De brandweer organiseerde plaatselijk wel even beurtelings verkeer op de drukke verbindingsweg tussen Tielt en Deinze.